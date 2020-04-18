Дмитрий Тарасов на новом фото придавил грудь Анастасии Костенко

На снимке Анастасия Костенко запечатлена на руках у футболиста. При этом, спортсмен сильно сжимает ее бюст, что не осталось без внимания фолловеров. В комментариях написали, что Дмитрий Тарасов «защемил и сдавил грудь» жены. Некоторые подписчики боятся, что таким образом экс-супруг Ольги Бузовой проявляет свою агрессию в отношении новой жены. Однако другие комментаторы считают, что фотография оказалась просто неудачной и никакого подтекста в ней искать не стоит.Ранее в Сети появились слухи о том, что Анастасия Костенко выставила на продажу дом, в котором она проживает с супругом и двумя дочерьми. За элитную недвижимость она хочет выручить 245 миллионов рублей. Поэтому поклонники предположили, что молодая мать уходит от Дмитрия Тарасова. Подтверждения этой информации нет, поэтому, вероятнее всего, это просто слухи.