Эксперты развенчали самые распространенные мифы о контрацепции





Профессор подтвердила, что некоторые лекарства снижают эффективность оральных контрацептивов. В связи с этим стоит с осторожностью принимать антибиотики и препараты от эпилепсии. Аналогичное воздействие на организм оказывает длительная диарея.Гормоны не могут накапливаться в организме годами. Если после длительного приема женщина забывает принять таблетку, то она может забеременеть. Пропущенную пилюлю стоит выпить в течение суток. Важно предохраняться даже во время кормления грудью, так как лактация не мешает овуляции.Многие девушки думают, что установить спираль можно только после рождения ребенка. На самом деле возрастных ограничений для ее применения нет. Исключать беременность во время длительной менструации не стоит, зачатие обычно происходит на шестой день цикла. Прерванный половой акт не является хорошим средством защиты, поскольку сперма выделяется со смазкой до эякуляции.