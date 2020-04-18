Пенсионерам Антальи на самоизоляции помогает «Человек-паук»

«Я пытаюсь делать все, что в моих силах. Костюм привлекает внимание детей, заменяя мне маску, так как полностью покрывает лицо. В тяжелый период всем нужна помощь, а немного позитива в виде перевоплощения в Человека-паука позволяет избавиться от волнений. Продукты часто приходится покупать за собственные деньги, но мне помогают и другие жители города, располагающие финансами», - рассказал мужчина, переодевающийся в супергероя, в интервью для местного издания.





Мужчина также отметил, что сотрудники правоохранительных органов его не трогают, так как фактически он соблюдает правила передвижения по улицам, постоянно находясь в маске. Некоторые негативно реагируют на его визиты, так как путают его со злоумышленниками, который в Турции в последнее время появилось большое количество. Сам «Человек-паук» заверил, что будет продолжать помогать нуждающимся до конца карантина.