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Валерий Блюменкранц сделал предложение Анне Левченко

Валерий Блюменкранц подарил Анне Левченко кольцо из белого золота с россыпью драгоценных камней. Участник «Дом-2» сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, и девушка ответила согласием.
Валерий Блюменкранц сделал предложение Анне Левченко

Валерий Блюменкранц и Анна Левченко часто выясняют отношения и не раз уже расставались. Но при этом пара всегда мирится и признается друг другу в любви. Недавно мать участницы «Дом-2» приехала погостить в периметр и познакомилась с возлюбленны дочери. А накануне стало известно, что Валерий Блюменкранц наконец-то решился и сделал Анне Левченко предложение, на которое та ответила согласием.

Участники «Дом-2» уже начали обсуждать предстоящую свадьбу и строить планы на будущее. Но у возлюбленных есть разногласия насчет праздничного мероприятия. Анна Левченко хочет пышную свадьбу с множеством гостей и празднованием до утра. В то время как Валерий Блюменкранц готов просто расписаться в ЗАГСе и провести вечер в ресторане с друзями. Но пока не ясно, как пройдет свадьба участников реалити-шоу, дата мероприятия еще не озвучена.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:44

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