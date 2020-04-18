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Ученые: Лишний вес влияет на иммунный ответ и тяжесть течения COVID-19

Французские ученые обнаружили связь между процентом жира в теле и тяжестью течения COVID-19. По мнению специалистов, лишний вес напрямую влияет на иммунный ответ организма и часто становится одним из факторов, способствующих развитию осложнений.

Группа ученых из университетской клиники Лилля провела исследование, целью которого стало определение влияния избыточного веса на тяжесть течения COVID-19. Для этого специалисты оценили состояние здоровья и физическую форму 124 пациентов с диагностированным коронавирусом, которые проходили лечение в отделении интенсивной терапии. Индекс массы тела заболевших эксперты сопоставили с наличием и силой проявления симптомов болезни, а также необходимостью искусственной вентиляции легких и сопротивляемостью организма инфекции.

В результате оказалось, что в подключении к аппарату ИВЛ нуждались 85 пациентов клиники, и подавляющее большинство из них имело лишний вес. Эти данные дали ученым повод считать, что процентное содержание жира в организме существенно влияет на иммунный ответ и уровень сопротивляемости вирусной инфекции. Кроме того, оказалось, что жировые отложения в области живота увеличивают риск развития осложнений коронавируса, становясь одним из факторов, способствующих возникновению пневмонии.

К таким же заключениям пришли и китайские эксперты. Пекинские ученые уверены, что лишний вес делает человека более восприимчивым к COVID-19. Кроме того, его наличие напрямую сказывается на тяжести течения заболевания и может стать причиной летального исхода.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:35

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