Спившаяся дочь Леонида Брежнева Галина скончалась в психушке





Брежнева родилась в Свердловске. Через четыре года в семье зампреда райисполкома появился сын Юрий. Супруга политика уволилась с должности акушерки и посвятила себя семье. Ее глава Леонид Ильич, являвшийся человеком старой закалки, не дал дочери стать актрисой, поэтому она поступила на литературное отделение педагогического института в Орехово-Зуево.Брежнева выросла настоящим образцом богемы. Галина Леонидовна не хотела трудиться на благо общества и привыкла жить в свое удовольствие. После переезда в Кишинев она бросила вуз и скрылась с 42-летним акробатом. Ради Евгения Милаева она даже устроилась в цирк костюмершей и стала матерью для двоих его детей.Брежнев проникся к зятю, укротившему его непокорную дочь. Он помог ему возглавить цирк и получить звание Героя Соцтруда. Их семейная жизнь оборвала измена Милаева. От мужа дочь генсека ушла к 18-летнему Игорю Кио, который на тот момент имел трех любовниц. Вскоре пара расписалась и переехала в Сочи. Леонид Ильич поручил найти и вернуть беглецов. С его подачи их брак расторгли. Третьим супругом Галины Леонидовны стал майор Юрий Чурбанов.После смерти влиятельного отца Брежнева впала в депрессию и стала выпивать. Следующим ударом стало обвинение ее мужа в коррупции. Чурбанову дали 12 лет, но жена его не дождалась, подав на развод в 1991 году. «Кремлевская принцесса» быстро скатилась на дно и стала собирать бутылки с алкоголиками. Дочери Виктории ничего не оставалось, как поместить ее в лечебницу, где она скончалась после инсульта 29 июня 1998 года.