Huami Technology: Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 появится в этом году
Представители компании Huami Technology, которая специализируется на выпуске носимых устройств, заявили, что в этом году появится фитнес-браслет под названием Xiaomi Mi Band 5. Таким образом они опровергли сведения о том, что разрывают отношения с брендом Xiaomi.
Выход фитнес-браслета состоится согласно запланированному графику. Ранее в Сети появлялась информация о том, что новинку презентуют весной. Возможно, Xiaomi и Huami Technology не будут так торопиться, поскольку только недавно вышел девайс дочернего бренда Redmi Band.
Партнерские отношения у компаний сложились давно. По заказу китайского гиганта Huami выпускает линейку Xiaomi Mi Band и другие гаджеты. Однако представители производителя не один раз говорили о том, что они под управлением Xiaomi не работают. Следует отметить, что у компаний подписано соглашение, подразумевающие взаимное сотрудничество. Недавно появились слухи, что Xiaomi больше не инвестирует в Huami и даже избавилась от своих акций. Однако оказалось, что за все время совместной работы китайский бренд не продал ни одной акции Huami.
Выход фитнес-браслета состоится согласно запланированному графику. Ранее в Сети появлялась информация о том, что новинку презентуют весной. Возможно, Xiaomi и Huami Technology не будут так торопиться, поскольку только недавно вышел девайс дочернего бренда Redmi Band.
Партнерские отношения у компаний сложились давно. По заказу китайского гиганта Huami выпускает линейку Xiaomi Mi Band и другие гаджеты. Однако представители производителя не один раз говорили о том, что они под управлением Xiaomi не работают. Следует отметить, что у компаний подписано соглашение, подразумевающие взаимное сотрудничество. Недавно появились слухи, что Xiaomi больше не инвестирует в Huami и даже избавилась от своих акций. Однако оказалось, что за все время совместной работы китайский бренд не продал ни одной акции Huami.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:20