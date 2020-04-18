Huami Technology: Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 появится в этом году





Выход фитнес-браслета состоится согласно запланированному графику. Ранее в Сети появлялась информация о том, что новинку презентуют весной. Возможно, Xiaomi и Huami Technology не будут так торопиться, поскольку только недавно вышел девайс дочернего бренда Redmi Band.Партнерские отношения у компаний сложились давно. По заказу китайского гиганта Huami выпускает линейку Xiaomi Mi Band и другие гаджеты. Однако представители производителя не один раз говорили о том, что они под управлением Xiaomi не работают. Следует отметить, что у компаний подписано соглашение, подразумевающие взаимное сотрудничество. Недавно появились слухи, что Xiaomi больше не инвестирует в Huami и даже избавилась от своих акций. Однако оказалось, что за все время совместной работы китайский бренд не продал ни одной акции Huami.