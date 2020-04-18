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Агата Муцениеце призналась, что планирует через полгода искать нового избранника

Звезда «Закрытой школы» Агата Муцениеце заявила, что не собирается быть одинокой. Актриса планирует через полгода начать поиски спутника жизни.
Агата Муцениеце призналась, что планирует через полгода искать нового избранника

У Агаты Муцениеце после расставания с Павлом Прилучным наступил не самый лучший жизненный период. Актриса дала себе еще полгода, чтобы восстановиться от разрыва отношений и окончательно отпустить бывшего возлюбленного, после чего планирует искать нового избранника. Артистке не нравится перспектива быть матерью-одиночкой, но и любовницей быть она тоже не хочет. Приоритетом для Муцениеце станут серьезные отношения, но в то же время она боится, что в будущем уже не будет испытывать к своему избраннику сильных чувств. Знаменитость поделилась, что у нее много страхов и переживаний о том, что не сможет быть счастливой с мужчиной и останется одной. Она старается не думать о таких вещах, однако это очень сложно ей дается. Утешает артистку пример Анны Седоковой, продолжающей жить после развода и имеющей уже нескольких детей.

Слова поддержки Агате Муцениеце высказывают не только близкие, но и коллеги, бывшие когда-то в подобной ситуации. Айза Анохина, пережившая громкое расставание с Гуфом, уверяет актрису, что она обязательно будет счастливой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 09:33

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