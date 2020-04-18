Агата Муцениеце призналась, что планирует через полгода искать нового избранника





У Агаты Муцениеце после расставания с Павлом Прилучным наступил не самый лучший жизненный период. Актриса дала себе еще полгода, чтобы восстановиться от разрыва отношений и окончательно отпустить бывшего возлюбленного, после чего планирует искать нового избранника. Артистке не нравится перспектива быть матерью-одиночкой, но и любовницей быть она тоже не хочет. Приоритетом для Муцениеце станут серьезные отношения, но в то же время она боится, что в будущем уже не будет испытывать к своему избраннику сильных чувств. Знаменитость поделилась, что у нее много страхов и переживаний о том, что не сможет быть счастливой с мужчиной и останется одной. Она старается не думать о таких вещах, однако это очень сложно ей дается. Утешает артистку пример Анны Седоковой, продолжающей жить после развода и имеющей уже нескольких детей.Слова поддержки Агате Муцениеце высказывают не только близкие, но и коллеги, бывшие когда-то в подобной ситуации. Айза Анохина, пережившая громкое расставание с Гуфом, уверяет актрису, что она обязательно будет счастливой.