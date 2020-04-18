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Джаред Лето поделился своим номером телефона с фанатами на самоизоляции

Недавно известный исполнитель Джаред Лето, являющийся фронтменом группы 30 seconds to Mars, провел прямой эфир на своей странице в Instagram, в ходе которого высветил свой номер телефона. По словам певца, ему нравится общаться со своими поклонниками.

Знаменитый музыкант Джаред Лето во время прямого эфира опубликовал свой номер телефона, призвав фанатов писать ему сообщения, если станет особенно скучно. Как выяснилось, исполнитель ранее уже обращался к подписчикам с подобным предложением. Однако фолловеры, написав ему, получили в ответ сообщение от бота со снимком знаменитости.

Стоит отметить, музыкант еженедельно проводит прямые эфиры для своих поклонников. Он любит с ними общаться и помогает пережить социальное дистанцирование во время пандемии коронавируса.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:18

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