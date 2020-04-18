АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Развитие VR и «нашествие» роботов: Как изменятся технологии после завершения пандемии…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

В Саратовской области при пожаре погибли 2 взрослых и ребенок

В Саратовской области при пожаре в бане погибли три человека. Один из них оказался ребенком.
В Саратовской области при пожаре погибли 2 взрослых и ребенок

Инцидент произошел на территории санатория «Дружба», расположенного рядом со станцией «259-й километр». По данным местных изданий, пожар начался в ночное время. МЧС на место вызвали очевидцы происшествия, заметившие пламя над постройкой. Примерно в 2 часа ночи очаг возгорания удалось ликвидировать.

По данным местных правоохранителей, на месте были найдены три тела погибших. Все они сейчас находятся на медицинской экспертизе. По одной из версий, причиной пожара могла стать старая проводка в бане.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:59

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Саратовской области при пожаре погибли 2 взрослых и…
Составлен ТОП-3 подержанных кроссоверов за 600 000…
Яна Рудковская собрала коллекцию дорогостоящих необычных…
Ученые рассказали, повышает ли ношение контактных линз риск заболеть…
Степан Меньщиков сравнил голую Ангелину Монах с «Венерой…
Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый…
Пол Маккартни рассказал, почему Beatles «лучше» Rolling…
Названы главные опасности отсрочки по кредитной…
Объявлены финалисты седьмого сезона шоу…
В Москву доставят частицу иерусалимского Благодатного…
Bloomberg: Пандемия коронавируса спровоцирует дефицит кофе в…
Саша Артемова: «Мне попадались снимки Юлии Ефременковой с голой…
Samsung Galaxy Note10 Lite получил прошивку с One UI…
Юрист Егор Редин составил план действий при нехватке денег на оплату услуг…
МЧС России: Длительная самоизоляция способна ухудшить отношения в…
В России появится комплекс для скрытого досмотра…
Дочь Георгия Вицина после смерти отца стала…
Олег Майами о своей новой пассии: «Моя девушка считает, что самая красивая часть моего тела –…
В МЧС рассказали о подходящих для защиты от коронавируса…
Пелагея поблагодарила медиков-«небожителей» за героическую борьбу с…
Анна Нетребко о карантине в Европе: «Артисты выброшены за борт…
Польские ученые обнаружили следы цунами времен Христофора Колумба на балтийском…
Супруга Тома Хэнкса Рита Уилсон об имевшихся у нее симптомах коронавируса: «Мышцы болели и стали похожими на…
Эксперты назвали основные водительские ошибки, способные сломать даже самую надёжную…
Порноактриса Елена Беркова разделась догола в поддержку Кристины…
Яна Рудковская сравнила проведение карантина с жизнью на…
Эмили Ратаковски порадовала поклонников снимком топлес во время…
Россияне смогут увидеть схождение «Благодатного огня» вопреки…
Просмотреть все новости