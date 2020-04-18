В Саратовской области при пожаре погибли 2 взрослых и ребенок





Инцидент произошел на территории санатория «Дружба», расположенного рядом со станцией «259-й километр». По данным местных изданий, пожар начался в ночное время. МЧС на место вызвали очевидцы происшествия, заметившие пламя над постройкой. Примерно в 2 часа ночи очаг возгорания удалось ликвидировать.По данным местных правоохранителей, на месте были найдены три тела погибших. Все они сейчас находятся на медицинской экспертизе. По одной из версий, причиной пожара могла стать старая проводка в бане.