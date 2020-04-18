Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом

«Многие могли перенести SARS-COV-2 на ногах. У людей с относительно крепким здоровьем коронавирус практически не вызывает симптомов или проходит с признаками типичной ОРВИ, которой он и является, хотя может вызвать более серьезные последствия. Из-за этого к медикам обращаются только в критических случаях. Для выявления реальной картины распространения коронавируса необходимо проводить масштабное тестирование на антитела», - рассказали ученые.





Специалисты провели исследование с участием более 3 тысяч добровольцев. Всех их проверили на антитела к SARS-COV-2. Оказалось, что они присутствовали у 4,2 процента испытуемых. Ученые отметили, что реальная картина может сильно отличаться от официальной. Причиной этому является разница симптоматики коронавируса у каждого отдельного пациента.Ранее подобные предположения обнародовали специалисты Стэнфордского университета. По их словам, смертность от коронавируса также может быть выше заявленной, так как часть пациентов скончалась вне госпиталей. Не во всех странах было принято решение проверять на COVID-19 каждого покойного, из-за чего статистика не может полностью отражать реальную картину, сообщает КП.