Наталья Подольская опубликовала откровенное фото в Страстную пятницу

Супруга Владимира Преснякова шокировала подписчиков своей страницы в Instagram странным поведением. Певица продемонстрировала неоднозначное отношение к важному для православных дню – Страстной пятнице. Сначала Наталья Подольская продемонстрировала в Stories, как готовится к празднику Пасхи и красит яйца, а позже опубликовала откровенное фото, на котором позировала в бикини.Часть поклонников артистки посчитала ее поступок, как минимум, странным, и даже предположила, что аккаунт знаменитости взломали. Они осудили публикацию столь вызывающего контента в Страстную пятницу, когда верующие должны посвящать себя отнюдь не подобному «самопиару», а воспоминаниям о муках и смерти Иисуса Христа.Другие же фолловеры не придали особого значения размещению Подольской архивного фото в Страстную неделю, однако отметили, что ракурс для съемки она могла бы выбрать и получше. Поза, в которой певица запечатлена на снимке, выглядит слишком интимно, и показывать такие кадры, по мнению фанатов звезды, можно «только мужу в спальне».