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Наталья Подольская опубликовала откровенное фото в Страстную пятницу

Наталья Подольская опубликовала в Страстную пятницу откровенное пляжное фото на своей странице в Instagram. Подписчики певицы были неприятно удивлены тем, что артистка решила сделать подобное в такой важный для всех православных день.

Супруга Владимира Преснякова шокировала подписчиков своей страницы в Instagram странным поведением. Певица продемонстрировала неоднозначное отношение к важному для православных дню – Страстной пятнице. Сначала Наталья Подольская продемонстрировала в Stories, как готовится к празднику Пасхи и красит яйца, а позже опубликовала откровенное фото, на котором позировала в бикини.

Часть поклонников артистки посчитала ее поступок, как минимум, странным, и даже предположила, что аккаунт знаменитости взломали. Они осудили публикацию столь вызывающего контента в Страстную пятницу, когда верующие должны посвящать себя отнюдь не подобному «самопиару», а воспоминаниям о муках и смерти Иисуса Христа.

Другие же фолловеры не придали особого значения размещению Подольской архивного фото в Страстную неделю, однако отметили, что ракурс для съемки она могла бы выбрать и получше. Поза, в которой певица запечатлена на снимке, выглядит слишком интимно, и показывать такие кадры, по мнению фанатов звезды, можно «только мужу в спальне».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:08

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