Врач Владимир Володин усомнился в пользе бани для борьбы с коронавирусом
Врач Владимир Володин выразил сомнения по поводу пользы бани для борьбы с коронавирусом. Специалист по аллергии и иммунитету затронул тему из-за исследования ученых Университета Прованса (Франция), доказавших, что возбудитель гибнет при 15-минутном тепловом воздействии в 92 градуса.
В бане высокая температура и влажность. Второй фактор создает для вируса благоприятную среду. Его частицы оседают на поверхности и могут проникнуть в организм при вдыхании пара.
Медик считает, что парилка не способна повысить иммунитет, хотя резкий перепад температур полезен для сосудов, приходящих в тонус. В условиях пандемии «играть» с защитными функциями организма опасно, поскольку пока не ясно, как человек реагирует на вирус. Единственным эффективным способом защиты остается самоизоляция.
Ранее аналитики предрекли миру дефицит кофе. Причиной для сокращения поставок станет КВИ.
В бане высокая температура и влажность. Второй фактор создает для вируса благоприятную среду. Его частицы оседают на поверхности и могут проникнуть в организм при вдыхании пара.
Медик считает, что парилка не способна повысить иммунитет, хотя резкий перепад температур полезен для сосудов, приходящих в тонус. В условиях пандемии «играть» с защитными функциями организма опасно, поскольку пока не ясно, как человек реагирует на вирус. Единственным эффективным способом защиты остается самоизоляция.
Ранее аналитики предрекли миру дефицит кофе. Причиной для сокращения поставок станет КВИ.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:03