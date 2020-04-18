Составлен ТОП-3 подержанных кроссоверов за 600 000 рублей





Модель в свое время пользовалась спросом и в официальных дилерских центрах. Несмотря на стоимость в 800 тысяч рублей за базовую вариацию на первичном рынке, автомобиль является вполне современным и качественным представителем линейки. Под капотом Hyundai Tucson располагается силовой агрегат на 2 литра при мощности в 140 лошадиных сил. На вторичном рынке модель можно найти с автоматическим вариатором и механической коробкой передач.Suzuki Vitara занял второе место рейтинга. Модель получила популярность еще в 2005 году, когда сошла с конвейера. Отличительной особенностью кроссовера является качественно выполненная система полного привода, подходящая для бездорожья и городских условий. На вторичном рынке сейчас можно найти Suzuki Vitara с моторами на 2 и 2,4 литра. Их мощность при этом составляет 140 и 170 лошадиных сил соответственно.Тройку лидеров закрывает Nissan Qashqai. Кроссовер в свое время получился весьма удачным по соотношению цены и качества. Под капотом автомобиля располагается силовой агрегат на 2 литра при мощности в 140 лошадиных сил. Также на вторичном рынке можно найти модели с автоматической трансмиссией или МКПП на шесть передач.