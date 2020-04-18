Кинокритик Винни Манкузо назвал лучшие приключенческие фильмы для просмотра в период карантина
Кинокритик Винни Манкузо назвал лучшие фильмы о приключениях, просмотром которых можно заняться в период самоизоляции. Эксперт полагает, что во время карантина, не имея возможности путешествовать и изучать что-то новое, интересно будет понаблюдать за искателями сокровищ из фильмов.
Винни Манкузо советует сначала посмотреть картины об Индиана Джонсе, режиссером которых является Стивен Спилберг. Их существует четыре части. Также внимания заслуживает комедия «Роман с камнем», главные роли в которой исполнили Кэтлин Тернер и Майкл Дуглас. Любителям вестернов придутся по душе «Сокровища Сьерра-Мадре», в центре сюжета история о золотоискателях, вкладывающих в поиски все свои деньги и борющихся с опасностями на пути. Картина вышла еще в 1948 году. Кинокритик отмечает интересный сюжет «Маски Зорро» 1998 года. К тому же в фильме можно увидеть знаменитых актеров: Антонио Бандераса, Кэтрин Зету-Джонс, Энтони Хопкинса.
Эксперт рекомендует к просмотру творение режиссера из Японии Акиры Куросавы «Три негодяя в скрытой крепости» и анимационную ленту Стивена Спилберга «Приключения Тинтина: Тайна «Единорога». Приключенческий блокбастер «Мумия», по мнению кинокритика, можно смотреть неоднократно и каждый раз получать сильные впечатления.
Винни Манкузо советует сначала посмотреть картины об Индиана Джонсе, режиссером которых является Стивен Спилберг. Их существует четыре части. Также внимания заслуживает комедия «Роман с камнем», главные роли в которой исполнили Кэтлин Тернер и Майкл Дуглас. Любителям вестернов придутся по душе «Сокровища Сьерра-Мадре», в центре сюжета история о золотоискателях, вкладывающих в поиски все свои деньги и борющихся с опасностями на пути. Картина вышла еще в 1948 году. Кинокритик отмечает интересный сюжет «Маски Зорро» 1998 года. К тому же в фильме можно увидеть знаменитых актеров: Антонио Бандераса, Кэтрин Зету-Джонс, Энтони Хопкинса.
Эксперт рекомендует к просмотру творение режиссера из Японии Акиры Куросавы «Три негодяя в скрытой крепости» и анимационную ленту Стивена Спилберга «Приключения Тинтина: Тайна «Единорога». Приключенческий блокбастер «Мумия», по мнению кинокритика, можно смотреть неоднократно и каждый раз получать сильные впечатления.