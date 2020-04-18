АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Развитие VR и «нашествие» роботов: Как изменятся технологии после завершения пандемии…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Кинокритик Винни Манкузо назвал лучшие приключенческие фильмы для просмотра в период карантина

Кинокритик Винни Манкузо назвал лучшие фильмы о приключениях, просмотром которых можно заняться в период самоизоляции. Эксперт полагает, что во время карантина, не имея возможности путешествовать и изучать что-то новое, интересно будет понаблюдать за искателями сокровищ из фильмов.
Кинокритик Винни Манкузо назвал лучшие приключенческие фильмы для просмотра в период карантина

Винни Манкузо советует сначала посмотреть картины об Индиана Джонсе, режиссером которых является Стивен Спилберг. Их существует четыре части. Также внимания заслуживает комедия «Роман с камнем», главные роли в которой исполнили Кэтлин Тернер и Майкл Дуглас. Любителям вестернов придутся по душе «Сокровища Сьерра-Мадре», в центре сюжета история о золотоискателях, вкладывающих в поиски все свои деньги и борющихся с опасностями на пути. Картина вышла еще в 1948 году. Кинокритик отмечает интересный сюжет «Маски Зорро» 1998 года. К тому же в фильме можно увидеть знаменитых актеров: Антонио Бандераса, Кэтрин Зету-Джонс, Энтони Хопкинса.

Эксперт рекомендует к просмотру творение режиссера из Японии Акиры Куросавы «Три негодяя в скрытой крепости» и анимационную ленту Стивена Спилберга «Приключения Тинтина: Тайна «Единорога». Приключенческий блокбастер «Мумия», по мнению кинокритика, можно смотреть неоднократно и каждый раз получать сильные впечатления.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 09:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Саратовской области при пожаре погибли 2 взрослых и…
Составлен ТОП-3 подержанных кроссоверов за 600 000…
Яна Рудковская собрала коллекцию дорогостоящих необычных…
Ученые рассказали, повышает ли ношение контактных линз риск заболеть…
Степан Меньщиков сравнил голую Ангелину Монах с «Венерой…
Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый…
Пол Маккартни рассказал, почему Beatles «лучше» Rolling…
Названы главные опасности отсрочки по кредитной…
Объявлены финалисты седьмого сезона шоу…
В Москву доставят частицу иерусалимского Благодатного…
Bloomberg: Пандемия коронавируса спровоцирует дефицит кофе в…
Саша Артемова: «Мне попадались снимки Юлии Ефременковой с голой…
Samsung Galaxy Note10 Lite получил прошивку с One UI…
Юрист Егор Редин составил план действий при нехватке денег на оплату услуг…
МЧС России: Длительная самоизоляция способна ухудшить отношения в…
В России появится комплекс для скрытого досмотра…
Дочь Георгия Вицина после смерти отца стала…
Олег Майами о своей новой пассии: «Моя девушка считает, что самая красивая часть моего тела –…
В МЧС рассказали о подходящих для защиты от коронавируса…
Пелагея поблагодарила медиков-«небожителей» за героическую борьбу с…
Анна Нетребко о карантине в Европе: «Артисты выброшены за борт…
Польские ученые обнаружили следы цунами времен Христофора Колумба на балтийском…
Супруга Тома Хэнкса Рита Уилсон об имевшихся у нее симптомах коронавируса: «Мышцы болели и стали похожими на…
Эксперты назвали основные водительские ошибки, способные сломать даже самую надёжную…
Порноактриса Елена Беркова разделась догола в поддержку Кристины…
Яна Рудковская сравнила проведение карантина с жизнью на…
Эмили Ратаковски порадовала поклонников снимком топлес во время…
Россияне смогут увидеть схождение «Благодатного огня» вопреки…
Просмотреть все новости