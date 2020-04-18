Кинокритик Винни Манкузо назвал лучшие приключенческие фильмы для просмотра в период карантина





Винни Манкузо советует сначала посмотреть картины об Индиана Джонсе, режиссером которых является Стивен Спилберг. Их существует четыре части. Также внимания заслуживает комедия «Роман с камнем», главные роли в которой исполнили Кэтлин Тернер и Майкл Дуглас. Любителям вестернов придутся по душе «Сокровища Сьерра-Мадре», в центре сюжета история о золотоискателях, вкладывающих в поиски все свои деньги и борющихся с опасностями на пути. Картина вышла еще в 1948 году. Кинокритик отмечает интересный сюжет «Маски Зорро» 1998 года. К тому же в фильме можно увидеть знаменитых актеров: Антонио Бандераса, Кэтрин Зету-Джонс, Энтони Хопкинса.Эксперт рекомендует к просмотру творение режиссера из Японии Акиры Куросавы «Три негодяя в скрытой крепости» и анимационную ленту Стивена Спилберга «Приключения Тинтина: Тайна «Единорога». Приключенческий блокбастер «Мумия», по мнению кинокритика, можно смотреть неоднократно и каждый раз получать сильные впечатления.