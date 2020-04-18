Яна Рудковская собрала коллекцию дорогостоящих необычных туфель

Небольшие видеоклипы, которые Яна Рудковская снимает вместе у супругом Евгением Плющенко и сыном Гном Гномычем, пользуются популярностью. Ранее звездная семья станцевала дома на коньках, повторив движения из известной композиции Uno. Продюсер Димы Билана также продефилировала с сыном Сашей в «тяжелом люксе», поддержав челлендж с подушками.На этот раз Яна Рудковская под песню «I like shoes» показала свою гардеробную, в которой размещаются эксклюзивные экземпляры обуви брендов Chanel, Jimmy Choo, YSL, Dior, Aquazzura и René Caovilla. Бизнесвумен призвала фолловеров тренироваться дома и ходить на каблуках, чтобы не разучиться во время самоизоляции. Супруга фигуристов предложила снимать смешные видео на эту тему и выкладывать в Сеть.Некоторые подписчики посчитали, что со стороны Яны Рудковской неуместно демонстрировать свое богатство в такое тяжелое для всего мира время. Продюсер не стала реагировать на эти выпады. Она уже неоднократно заявляла, что самостоятельно заработала состояние, поэтому не видит смысла его прятать и оправдываться.