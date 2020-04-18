Яна Рудковская собрала коллекцию дорогостоящих необычных туфель
Яна Рудковская решила на карантине освоить популярную среди подростков соцсеть TikTok. Недавно продюсер записала короткое видео, на котором хвастается своей коллекцией дорогостоящих необычных туфель.
Небольшие видеоклипы, которые Яна Рудковская снимает вместе у супругом Евгением Плющенко и сыном Гном Гномычем, пользуются популярностью. Ранее звездная семья станцевала дома на коньках, повторив движения из известной композиции Uno. Продюсер Димы Билана также продефилировала с сыном Сашей в «тяжелом люксе», поддержав челлендж с подушками.
На этот раз Яна Рудковская под песню «I like shoes» показала свою гардеробную, в которой размещаются эксклюзивные экземпляры обуви брендов Chanel, Jimmy Choo, YSL, Dior, Aquazzura и René Caovilla. Бизнесвумен призвала фолловеров тренироваться дома и ходить на каблуках, чтобы не разучиться во время самоизоляции. Супруга фигуристов предложила снимать смешные видео на эту тему и выкладывать в Сеть.
Некоторые подписчики посчитали, что со стороны Яны Рудковской неуместно демонстрировать свое богатство в такое тяжелое для всего мира время. Продюсер не стала реагировать на эти выпады. Она уже неоднократно заявляла, что самостоятельно заработала состояние, поэтому не видит смысла его прятать и оправдываться.
Небольшие видеоклипы, которые Яна Рудковская снимает вместе у супругом Евгением Плющенко и сыном Гном Гномычем, пользуются популярностью. Ранее звездная семья станцевала дома на коньках, повторив движения из известной композиции Uno. Продюсер Димы Билана также продефилировала с сыном Сашей в «тяжелом люксе», поддержав челлендж с подушками.
На этот раз Яна Рудковская под песню «I like shoes» показала свою гардеробную, в которой размещаются эксклюзивные экземпляры обуви брендов Chanel, Jimmy Choo, YSL, Dior, Aquazzura и René Caovilla. Бизнесвумен призвала фолловеров тренироваться дома и ходить на каблуках, чтобы не разучиться во время самоизоляции. Супруга фигуристов предложила снимать смешные видео на эту тему и выкладывать в Сеть.
Некоторые подписчики посчитали, что со стороны Яны Рудковской неуместно демонстрировать свое богатство в такое тяжелое для всего мира время. Продюсер не стала реагировать на эти выпады. Она уже неоднократно заявляла, что самостоятельно заработала состояние, поэтому не видит смысла его прятать и оправдываться.