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Ученые рассказали, повышает ли ношение контактных линз риск заболеть коронавирусом

Ученые рассказали о том, может ли ношение контактных линз повысить риск заразиться коронавирусом. По словам специалистов, очки сейчас предпочтительнее, так как они могут предотвратить попадание бактерий на слизистую оболочку глаз.
Ученые рассказали, повышает ли ношение контактных линз риск заболеть коронавирусом

В марте текущего года ученые обнародовали статью, в которой рассказали об известных способах передачи коронавируса. Специалисты пришли к выводу, что его попадание на слизистую оболочку глаз маловероятно даже при условии отсутствия защитных очков. Контактные линзы в данном случае могут послужить сборником бактерий, ввиду чего шансы вируса проникнуть в организм повышаются. В то же время, сама вероятность того, что коронавирус окажется в глазу, невелика.

Специалисты отмечают, что прямой связи ношения линз и риска заражения COVID-19 нет, но сейчас действительно лучше выбрать обычные очки. В первую очередь это стоит сделать из-за возможного дефицита товаров в оптиках. Очки значительно проще обслуживать, так как их достаточно просто вовремя протирать и класть в футляр.

В мире уже идентифицировали несколько случаев, когда конъюнктивит стал первым признаком заражения коронавирусом. По словам специалистов, это не означает, что вирус проник в организм через глаза. CVOID-19 стал причиной поражения слизистой оболочки, вызвав соответствующий эффект.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:48

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