Ученые рассказали, повышает ли ношение контактных линз риск заболеть коронавирусом





В марте текущего года ученые обнародовали статью, в которой рассказали об известных способах передачи коронавируса. Специалисты пришли к выводу, что его попадание на слизистую оболочку глаз маловероятно даже при условии отсутствия защитных очков. Контактные линзы в данном случае могут послужить сборником бактерий, ввиду чего шансы вируса проникнуть в организм повышаются. В то же время, сама вероятность того, что коронавирус окажется в глазу, невелика.Специалисты отмечают, что прямой связи ношения линз и риска заражения COVID-19 нет, но сейчас действительно лучше выбрать обычные очки. В первую очередь это стоит сделать из-за возможного дефицита товаров в оптиках. Очки значительно проще обслуживать, так как их достаточно просто вовремя протирать и класть в футляр.В мире уже идентифицировали несколько случаев, когда конъюнктивит стал первым признаком заражения коронавирусом. По словам специалистов, это не означает, что вирус проник в организм через глаза. CVOID-19 стал причиной поражения слизистой оболочки, вызвав соответствующий эффект.