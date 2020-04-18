Степан Меньщиков сравнил голую Ангелину Монах с «Венерой Милосской»
Степан Меньщиков сравнил свою беременную возлюбленную Ангелину Монах, устроившую голую фотосессию на Сейшелах, с «Венерой Милосской». Пост, опубликованный в Instagram, впоследствии был удален.
На фото Монах запечатлена на камнях, о которые бьются волны. Возлюбленная Меньщикова полностью обнажена, и прикрывает интимные места руками. Заметно, что ее живот уже сильно округлился.
Фолловеры раскритиковали снимок и неидеальную фигуру Монах. Подписчики посчитали фото неэстетичным, некрасивым и несексуальным. Многие считают, что подобные вольности простительны молодым людям с идеальными формами.
Ранее Меньшиков негативно отозвался о своей бывшей супруге. Шоумен считает, что многое сделал для совместных детей и требует, чтобы Евгения Шалаева устроилась на работу.
На фото Монах запечатлена на камнях, о которые бьются волны. Возлюбленная Меньщикова полностью обнажена, и прикрывает интимные места руками. Заметно, что ее живот уже сильно округлился.
Фолловеры раскритиковали снимок и неидеальную фигуру Монах. Подписчики посчитали фото неэстетичным, некрасивым и несексуальным. Многие считают, что подобные вольности простительны молодым людям с идеальными формами.
Ранее Меньшиков негативно отозвался о своей бывшей супруге. Шоумен считает, что многое сделал для совместных детей и требует, чтобы Евгения Шалаева устроилась на работу.