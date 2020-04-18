Пол Маккартни рассказал, почему Beatles «лучше» Rolling Stones

«Rolling Stones в свое время нам подражали, что было заметно невооруженным глазом. У них было более блюзовое звучание, что лично мне очень нравилось. Однажды они даже пытались скопировать наш альбом, но в последний момент почти полностью поменяли концепцию. В то время мы периодически пересекались на студиях, ввиду чего знали о планах друг друга», - рассказал Маккартни.





Маккартни стал гостем очередного выпуска шоу Говарда Стерна. Музыкант позвонил в студию и обсудил с ведущим нынешнее развитие музыкальной индустрии. Бас-гитарист легендарных The Beatles затронул Билли Айлиш, получившую в минувшем году шесть премий «Грэмми». По его словам, певица имеет огромные таланты и реализует их всеми возможными способами, из-за чего имеет большую популярность. Подтверждением этого служит написание ею саундтрека для новой ленты Бондианы.Музыкант отметил, что Rolling Stones в свое время проехались по США по маршруту, полностью идентичному туру The Beatles. Маккартни анонсировал документальный фильм о своей группе, снятый Питером Джексоном. Он должен выйти на одном из стриминговых сервисов в ближайшее время.