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Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май

Синоптики Гидрометцентра пообещали теплый май жителям Центрального федерального округа, западной части Поволжья, Краснодарского края и Крыма. В этих районах ожидается повышение температурных показателей на пару градусов выше нормы.
Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май

Стандартные для мая погодные условия ожидаются в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях. Там температурные показатели будут типичными для этого весеннего месяца и составят днем 15-20⁰С, а ночью – до 11⁰ С. Кроме того, синоптики не исключают и возможности заморозков на этих территориях.

В центральной части России средняя дневная температура не превысит отметки в 20⁰ С, а ночная составит около 10⁰ С. Такие же показатели характерны и для Поволжья, за исключением его южных земель. Там местных жителей ожидает 24⁰ С.

Приблизительно такие же дневные температурные показатели на нижнем Дону и Волге. В этих районах будет в среднем на градус теплее. В Краснодарском крае и на побережье Черного моря ртутный столбик покажет 26⁰ С, а на юге Урала и Сибири – до 20⁰ С.

Также теплого мая стоит ожидать и жителям Москвы. Для столицы, как и для территорий Центрального федерального округа, западной части Поволжья и Крыма, синоптики прогнозируют повышение температурных показателей на пару градусов выше нормы этого месяца.

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Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:41

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