Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май





Стандартные для мая погодные условия ожидаются в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях. Там температурные показатели будут типичными для этого весеннего месяца и составят днем 15-20⁰С, а ночью – до 11⁰ С. Кроме того, синоптики не исключают и возможности заморозков на этих территориях.В центральной части России средняя дневная температура не превысит отметки в 20⁰ С, а ночная составит около 10⁰ С. Такие же показатели характерны и для Поволжья, за исключением его южных земель. Там местных жителей ожидает 24⁰ С.Приблизительно такие же дневные температурные показатели на нижнем Дону и Волге. В этих районах будет в среднем на градус теплее. В Краснодарском крае и на побережье Черного моря ртутный столбик покажет 26⁰ С, а на юге Урала и Сибири – до 20⁰ С.Также теплого мая стоит ожидать и жителям Москвы. Для столицы, как и для территорий Центрального федерального округа, западной части Поволжья и Крыма, синоптики прогнозируют повышение температурных показателей на пару градусов выше нормы этого месяца.