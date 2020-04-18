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Объявлены финалисты седьмого сезона шоу "Голос.Дети"

Недавно объявили финалистов седьмого сезона шоу «Голос. Дети». За место победителя в следующем выпуске будут бороться Кирилл Александров, Артем Фокин и Иван Кургалин.

Предпоследний выпуск 7 сезона шоу «Голос. Дети», во время которого определялись финалисты, стал первым, прошедшим в прямом эфире. Всех участников программы обезопасили, продезинфицировав помещения, они пришли тест на коронавирус, а организаторы приняли решение запретить близкие контакты между всеми, кто принимал участие в съёмке. Финалистов отбирали во время «Дополнительного этапа».

В результате улучшенной системы СМС-голосования от команды Валерия Меладзе в финале будет участвовать Кирилл Александров, который представил свой вариант песни «Cake by the Ocean» группы DNCE. Команду Полины Гагариной будет представлять Артем Фокин, показав свои вокальные данные благодаря «Опере №2», принадлежавшей певцу Витасу, а команда Басты будет представлена Иваном Кургалиным, исполнившим композицию Димы Билана «На берегу неба».

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Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:26

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