Объявлены финалисты седьмого сезона шоу "Голос.Дети"





Предпоследний выпуск 7 сезона шоу «Голос. Дети», во время которого определялись финалисты, стал первым, прошедшим в прямом эфире. Всех участников программы обезопасили, продезинфицировав помещения, они пришли тест на коронавирус, а организаторы приняли решение запретить близкие контакты между всеми, кто принимал участие в съёмке. Финалистов отбирали во время «Дополнительного этапа».В результате улучшенной системы СМС-голосования от команды Валерия Меладзе в финале будет участвовать Кирилл Александров, который представил свой вариант песни «Cake by the Ocean» группы DNCE. Команду Полины Гагариной будет представлять Артем Фокин, показав свои вокальные данные благодаря «Опере №2», принадлежавшей певцу Витасу, а команда Басты будет представлена Иваном Кургалиным, исполнившим композицию Димы Билана «На берегу неба».