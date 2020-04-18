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Названы главные опасности отсрочки по кредитной карте

Специалисты назвали главную опасность отсрочки выплат по кредитной карте. Многие банки сейчас запускают антикризисные программы, но они таят в себе массу подвохов.
Названы главные опасности отсрочки по кредитной карте

По словам экспертов, ни один банк, особенно если говорить о частных учреждениях, не станет работать в убыток. Даже в кризис все предложения просчитываются так, чтобы в конечном итоге получить ожидаемый доход. В частности, платежи могут быть просто перенесены на поздний период, но уже в более крупном эквиваленте от тела кредита.
«Давайте представим, что платеж по кредитной карте составляет 10 тысяч рублей. Банк вводит акцию, в рамках которой можно платить всего 5 тысяч рублей. На протяжении шести месяцев клиент платит только проценты. Обывателю может показаться, что программа лояльности направлена на помощь, но это не так. В итоге получается, что клиент выплачивает только проценты, но не закрывает тело кредита», - рассказала эксперт по личным инвестициям Алена Лапицкая.

Специалист порекомендовала по возможности заключать с банками дополнительные договоры, в которых будут прописаны новые условия погашения кредита. Если в них будет прослеживаться попытка просто собирать проценты с сохранением тела задолженности, то лучше остаться на прежнем пакете услуг.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:32

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