В Москву доставят частицу иерусалимского Благодатного огня





В этом году в связи с пандемией в Израиль отправилась сокращенная делегация. По прибытии в аэропорт Тель-Авива представители РПЦ останутся на борту, а лампады с огнем сотрудники посольства доставят им прямо к самолету. Подобные ограничения местные власти ввели для предотвращения ввоза инфекции.Власти Москвы откажутся от встречи Благодатного огня, традиционно проходившей во Внуково. Делегация отвезет его священникам из Храма Христа Спасителя, закрытого для прихожан. После снятия жестких ограничений по самоизоляции огонь передадут в другие религиозные учреждения.