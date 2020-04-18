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В Москву доставят частицу иерусалимского Благодатного огня

В Москву доставят частицу таинственного Благодатного огня. «Святой Свет» ежегодно сходит и выносится верующим, собравшимся в храме Гроба Господня. Ценный груз прибудет в преддверии христианской Пасхи в РПЦ благодаря программе «Просите мира Иерусалиму», запущенной Фондом Андрей Первозванного.
В Москву доставят частицу иерусалимского Благодатного огня

В этом году в связи с пандемией в Израиль отправилась сокращенная делегация. По прибытии в аэропорт Тель-Авива представители РПЦ останутся на борту, а лампады с огнем сотрудники посольства доставят им прямо к самолету. Подобные ограничения местные власти ввели для предотвращения ввоза инфекции.

Власти Москвы откажутся от встречи Благодатного огня, традиционно проходившей во Внуково. Делегация отвезет его священникам из Храма Христа Спасителя, закрытого для прихожан. После снятия жестких ограничений по самоизоляции огонь передадут в другие религиозные учреждения.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:20

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