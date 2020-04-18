Саша Артемова: «Мне попадались снимки Юлии Ефременковой с голой грудью»





Саша Артемова недавно родила дочь от Евгения Кузина, воспитанием которой занимается сама. Супруги не пользуются услугами няни и пока не показывают поклонникам лицо наследницы, поскольку им известны случаи, когда пользователи Сети нехорошо высказываются о детях. Молодые родители сейчас живут в новой квартире, приобретенной с расчетом на большее количество наследников. Артемова в прямом эфире призналась StarHit, что они с мужем хотят второго ребенка, однако немного позже, поскольку она еще не полностью восстановилась от первых родов. Супруга Евгения Кузина поделилась, что ей делали кесарево сечение, из-за чего пока недоступными остаются занятия спортом.Саша Артемова призналась, что больше не интересуется проектом «Дом-2», благодаря которому она познакомилась с мужем, поскольку ей не подходит зарплата в 150 тысяч рублей. В то же время она бы очень хотела, чтобы Евгений Кузин занял место ведущего, однако пока у него не получается это сделать. Экс-участница реалити-шоу отметила, что не понимает, как на проект попала Юлия Ефременкова, снимки которой с голой грудью она видела в социальных сетях, поскольку ведущий шоу должен показывать пример и стать наставником для участников.