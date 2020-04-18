Bloomberg: Пандемия коронавируса спровоцирует дефицит кофе в мире
Пандемия коронавируса, продолжающая свирепствовать по всему миру, может спровоцировать дефицит кофе. Прогноз предоставили эксперты агентства Bloomberg.
Специалисты полагают, что из-за пандемии возникнет дефицит работников, занимающихся сбором и переработкой зерен. Негативное влияние на отрасль окажут сокращение трудового дня и сбои в функционировании общественного транспорта. Самая неблагоприятная обстановка возникла в Перу, Колумбии, Бразилии, поставляющих две трети всего самого востребованного сорта кофе «Арабика».
Представители компаний, занимающиеся поставками кофе, подтверждают опасения аналитиков. Они допускают, что дефицит сохранится в 2021 году.
Ранее президент Владимир Путин пообещал обязательно победить COVID-19.
Специалисты полагают, что из-за пандемии возникнет дефицит работников, занимающихся сбором и переработкой зерен. Негативное влияние на отрасль окажут сокращение трудового дня и сбои в функционировании общественного транспорта. Самая неблагоприятная обстановка возникла в Перу, Колумбии, Бразилии, поставляющих две трети всего самого востребованного сорта кофе «Арабика».
Представители компаний, занимающиеся поставками кофе, подтверждают опасения аналитиков. Они допускают, что дефицит сохранится в 2021 году.
Ранее президент Владимир Путин пообещал обязательно победить COVID-19.
Экономика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:14