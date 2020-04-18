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Юрист Егор Редин составил план действий при нехватке денег на оплату услуг ЖКХ

Юрист Егор Редин из компании «Позиция права» составил план действий при нехватке денег на оплату услуг ЖКХ. Россияне могут воспользоваться государственными льготами, рассрочкой, субсидиями.
Юрист Егор Редин составил план действий при нехватке денег на оплату услуг ЖКХ

Первым шагом для граждан является обращение в УК или ТСЖ для уточнения суммы долга. Данные можно получить через официальные сайты поставщиков услуг. Если сразу погасить недоимку не получается, можно получить субсидию, составляющую 22% от дохода семьи. Перечень документов для оформления указан на портале госуслуг.

Рассчитаться с догом можно в рассрочку. Общая сумма недоимки в данном случае делится на 12 равных частей. Услуга предоставляется лицам, не имевшим ранее проблем с оплатой счетов. Льготы на коммунальные услуги положены россиянам, получившим статус безработных, сиротам, пенсионерам, инвалидам, неполным семьям, малоимущим.

В этом году в связи с пандемией пени и штрафы за неоплаченные счета начисляться не будут. Постановление уже подписал занимающий пост премьер-министра Михаил Мишустин.

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Экономика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:57

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