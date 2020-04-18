Юрист Егор Редин составил план действий при нехватке денег на оплату услуг ЖКХ





Первым шагом для граждан является обращение в УК или ТСЖ для уточнения суммы долга. Данные можно получить через официальные сайты поставщиков услуг. Если сразу погасить недоимку не получается, можно получить субсидию, составляющую 22% от дохода семьи. Перечень документов для оформления указан на портале госуслуг.Рассчитаться с догом можно в рассрочку. Общая сумма недоимки в данном случае делится на 12 равных частей. Услуга предоставляется лицам, не имевшим ранее проблем с оплатой счетов. Льготы на коммунальные услуги положены россиянам, получившим статус безработных, сиротам, пенсионерам, инвалидам, неполным семьям, малоимущим.В этом году в связи с пандемией пени и штрафы за неоплаченные счета начисляться не будут. Постановление уже подписал занимающий пост премьер-министра Михаил Мишустин.