МЧС России: Длительная самоизоляция способна ухудшить отношения в семье

«Данная реакция человека на сложившуюся ситуацию является нормальной. Чаще всего отсутствие осмысления причин того или иного эмоционального состояния приводит к отрицательным результатам как для самого человека, так и для семьи, как социальной единицы", - сообщается в ведомстве.





В сообщении ведомства отмечается, в период самоизоляции и работы в домашних условиях у человека неминуемо меняется привычный образ жизни. Из-за этого может возникнуть чувство напряжения, подавленности, дискомфорта, беспомощности и неспособности приспособиться к новым условиям. Человек испытывает сложности в организации личной деятельности в быту, а также в выполнении рабочих задач в нестандартном, удалённом режиме. Спасатели считают, люди могут столкнуться с переменами в отношениях с членами семьи или с усиливающимся ощущением одиночества в результате недостатка общения.Для того, чтобы уменьшить негативные состояния и острые эмоциональные переживания, помочь приспособиться к новым условиям жизни, начать правильно взаимодействовать с близкими людьми, необходимо планировать и соблюдать режим дня, использовать официальные источники для получения информации об обстоятельствах с пандемией, дистанционные способы для досуга и самообразования (социальные сети, интернет-ресурсы), а также включить физическую активность в повседневную жизнь. Поддержку в сложных ситуациях лучше искать у родных и близких, а при необходимости можно подключить специалистов. Об этом сообщает РИА Новости.