В России появится комплекс для скрытого досмотра людей





Кирилл Макаров, замгендиретора компании «РТИ» по вопросам разведывательно-информационных технологий, рассказал, что разработчики приступили к сбору технических требований комплекса. Прототип еще не создан, так как потенциальные заказчики еще точно не знают, что хотят получить на выходе. Презентация опытного образца запланирована на следующий год.Комплекс базируется на применении терагерцового излучения, считающегося безопасным для человеческого здоровья. Аппаратуру установят в 10-метровом коридоре с тремя зонами контроля. Нейросеть после сканирования выявит все опасные предметы, находящиеся у проходящих досмотр граждан. В мире подобных комплексов нет, сообщают РИА Новости.