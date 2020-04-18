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Дочь Георгия Вицина после смерти отца стала затворницей

Георгий Вицин, скончавшийся осенью 2001 года, 18 апреля мог отметить 103-летие. После смерти актера его 66-летняя дочь Наталья стала затворницей.
Дочь Георгия Вицина после смерти отца стала затворницей

Наследница Вицина и художника по костюмам Тамары Мичуриной с детства проявляла любовь к рисованию. Свой талант она унаследовала от отца, разбиравшегося в живописи, искусстве, графике, высекании скульптур, карикатуре. Наталья Георгиевна создавала плакаты для известных фильмов, например, «Ирония судьбы, или С легким паром!». В последнее время работа не приносила ей прибыль.

Вицина с гражданским супругом Алексеем живет в подаренной отцом квартире, расположенной на Большой Никитской в Москве. Наследница актера избегает контакта с прессой и родственниками около 18 лет. Соседи редко видят, чтобы Наталья Георгиевна покидала свою жилплощадь. Живет она на одну пенсию и не любит гостей.
«Наташа давно избавилась от городского телефона. Мы не можем поехать к ней из-за маленького ребенка. Обидно, что оно оборвала с нами общение. Что касается ненависти к журналистам, то она возникла из-за лживых обвинений в адрес Георгия Михайловича. Пресса часто писала о его алкоголизме, а он занимался дыхательными практиками и старался придерживаться правильного образа жизни», - цитирует «Обозреватель» жену двоюродного внука актера Семена Анастасию Курносову.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:37

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