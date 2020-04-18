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Олег Майами о своей новой пассии: «Моя девушка считает, что самая красивая часть моего тела – живот»

Недавно Олег Майями заявил, что состоит в отношениях, однако имя новой пассии пока не назвал. По мнению поклонников музыканта, его возлюбленной вполне может оказаться Айза Анохина.

29-летнему рэперу в свое время приписывали отношения со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. Среди них была и Ольга Серябкина, и Алена Шишкова, и даже Ольга Бузова. Теперь же эти ряды пополнило и имя Айзы Анохиной. Именно с ней, как считают фанаты Майами, у него сейчас роман.

Артист же подобное не подтверждает, но и не отрицает, стабильно «подогревая» интерес публики к теме своей личной жизни. Несколько недель назад Олег Майами разместил на своей странице в Instagram совместное фото с бывшей супругой Гуфа, а в одном из недавних интервью принялся рассказывать о своей новой пассии. Имя возлюбленной рэпер не озвучил, но признался, что девушка считает самой красивой частью его тела живот. При этом музыкант не разделяет ее мнение, но и в споры предпочитает не вступать, ведь главное – «чтобы она была довольна».

Айза Анохина также уже не единожды намекала на то, что в ее жизни уже появились новые отношения. Бизнесвумен не спешит рассекречивать имя бойфренда, так как официально все еще состоит в браке с Дмитрием Анохиным, но и не особо скрывает его наличие.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:27

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