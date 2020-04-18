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В МЧС рассказали о подходящих для защиты от коронавируса респираторах

В МЧС рассказали о типах респираторов, подходящих для защиты от коронавируса. Важно, чтобы на них отсутствовал клапан выдоха.

Спасатели обычно используют фильтрующие полумаски трех типов: FFP1, FFP2, FFP3. При их отсутствии допускается ношение одноразовой маски, позволяющей задержать мокроту и другие слизистые выделения на внутренней поверхности. Людям, постоянно контактирующим с зараженными, нужны защитные очки и респираторы самого высокого класса надежности - FFP3. После прикосновения к непригодному для дальнейшего использования СИЗ требуется незамедлительно вымыть руки с мылом, при этом процедура должна длиться 20-30 секунд.

Медицинские маски и респираторы, согласно санитарным нормам, требуется менять каждые 2-3 часа. При каждой замене важно помнить о гигиене. Граждане также должны приучиться не трогать лицо.

Согласно ресурсу стопкоронавирус.рф, на 17 апреля в РФ COVID-19 выявили у 32 008 человек. В Москве количество инфицированных выросло до 18 105. Врачи не смогли спасти 273 пациента.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:14

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