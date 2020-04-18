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Пелагея поблагодарила медиков-«небожителей» за героическую борьбу с коронавирусом

Пелагея поблагодарила медиков-«небожителей» за героическую и сложную борьбу с пандемией коронавируса. Свое видеообращение певица обнародовала в Instagram.
Пелагея поблагодарила медиков-«небожителей» за героическую борьбу с коронавирусом

Пелагея призвала подписчиков продолжить «Акцию добра» и сказать: «Спасибо!» водителям скорой помощи, фельдшерам, санитарам, медбратьям и медсестрам, докторам, врачам и другому персоналу больниц, подвергающему свои жизни риску. Свои слова артистка дополнила роликом, снятым в больнице. На нем можно увидеть лица медработников со шрамами и отеками, появившимися из-за постоянного ношения средств индивидуальной защиты.
«В наши страшные дни вы трудитесь «на передовой». Ваша преданность делу для меня является проявлением героизма. Хочу послать вам лучи поддержки и пожелать здоровья от меня, моих далеких и близких. Мы каждый день думаем и переживаем о вас!» - написала Пелагея.

Фолловеры присоединились к певице. Многие рассказали о своих близких, работающих с коронавирусными больными, и призвали чиновников задуматься, без какой профессии жизнь невозможна.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:07

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