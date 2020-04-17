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Россияне смогут увидеть схождение «Благодатного огня» вопреки коронавирусу

Панорамный проект «Великая суббота» позволит сотням тысячам православных христиан отметить Светлое Христово Воскресение без поправок на пандемию.

Одним из самых сакральных религиозных таинств для тысяч верующих на протяжении долгого времени было сошествие божественного пламени на Гроб Господень накануне празднования Великого Христова Воскресения.

Однако, современные реалии пандемии коронавируса, навсегда разделившие привычную повседневность миллиардов людей на «до» и «после», внесли корректировки даже в незыблемые основы религиозных мистерий, сообщает Live24.ru.
Россияне смогут увидеть схождение «Благодатного огня» вопреки коронавирусу

Не успело русское православное сообщество свыкнуться с новостью о том, что все храмы закрываются на карантин, как заявила о себе еще более грозная перспектива. После введения карантина и установления режима самоизоляции, постепенно приобретающих мировые всемирные масштабы, традиционное шествие паломников в Иерусалим для того, чтобы узреть чудо сошествия Божественного пламени также попало в зону действия мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Естественной реакцией на подобные запреты стало массовое недовольство общественности – если с закрытием храмов в такое тяжелое время люди еще как-то могли примириться, то посягание на таинство, символизирующее центр всей библейской истории и основу христианства выступило для многих их них чуть ли не грозным знамением близящегося Апокалипсиса.

Неизвестно, какие социальные процессы могли бы стартовать, не приди на помощь духовному нечто сугубо материальное.

Как стало известно LIVE24, специалисты gigarama.ru создали специальный панорамный проект «Великая суббота». По словам разработчиков, благодаря ему тысячи россиян смогут провести праздник Светлого Воскресения, как и полагается – узрев чудо Благодатного огня.

- У нас получилось главное – мы смогли воссоздать в мельчайших деталях историю о великом православном чуде – схождении Благодатного Огня в главном храме христианского мира - в Иерусалиме, а также пути святыни к церквям русских деревень. Мы считаем, что пронаблюдать все это, пусть и с помощью технологий - один из самых лучших вариантов празднования Пасхи в сложившейся ситуации, - рассказали РИА LIVE24 представители gigarama.ru.

Так, эксклюзивный киберправославный проект состоит из шести условных частей – сюжетных глав, повествующих о схождении пламени, его пребывании на Пасхальном Богослужении в Иерусалиме и дальнейшем следовании в православные храмы России через небольшие деревенские церкви.

В этом году схождение Благодатного огня произойдет 18 апреля. Непосредственно в Иерусалимском храме Воскресения Христова будут находиться только священнослужители, делегированные от разных стран, каждый из которых вернется домой с частицей Божественного пламени.

В Москве пасхальный огонь будет находиться в храме Христа Спасителя вплоть до окончания действия жестких мер самоизоляции.

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Добавил: Роман Сегодня, 22:20

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