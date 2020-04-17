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«Нет особой разницы – обе певицы»: Ксения Собчак сравнила Аллу Пугачеву и «условную» Нюшу

Российская телеведущая Ксения Собчак в споре с Максимом Галкиным сравнила Аллу Пугачеву с «условной» Нюшей. Супруг Примадонны написал комментарий к посту известной журналистки в Instagram, из-за чего между звездами разгорелось обсуждение ее высказываний на счет поведения некоторых блогеров во время карантина.
«Нет особой разницы – обе певицы»: Ксения Собчак сравнила Аллу Пугачеву и «условную» Нюшу

В публикации на личной странице в социальной сети Ксения Собчак прямолинейно описала свое отрицательное отношение к некоторым известным личностям. Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса звезды шоу-бизнеса, как и другие пользователи Instagram, публикуют видеоролики и фотографии на тему своего времяпрепровождения на карантине. «Взрослые вроде люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками и купаются в макаронах», - отметила телеведущая.

Российский артист Максим Галкин не упустил возможности прокомментировать пост популярной журналистки: «Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило, а тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался – подумаешь». Ксения Собчак написала ответ супругу Аллы Пугачевой, в котором сравнила Примадонну с «условной Нюшей». По ее словам, для кого-то нет разницы между певицами, как для нее между «обрядностью и традиционными условностями».

Напоследок, телеведущая дополнила, что литературный баттл Максима Галкина с Анастасией Ивлеевой не отличается особой интеллектуальностью, в отличие от ее программ в YouTube.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 20:30

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