Алена Свиридова рассказала, как едва не сделала аборт

Алена Свиридова около четырех лет находилась в отношениях с манекенщиком Дмитрием Мирошниченко, который был на 20 лет ее младше. Пара познакомилась на съемочной площадке реалити-шоу “Гарем” в Кении. Инициатива исходила от бывшего-избранника артистки, которого она сравнила с бизоном из-за его напора. Она пыталась остановить этот роман, но потом выяснилось, что она находится в положении. Тогда ей хотелось некоторой стабильности, но звезда не исключала аборт. Однако в то время она неожиданно заболела, а в итоге отказалась от своей идеи. В гражданском браке у пары родился сын Григорий, и лишь тогда Алена Свиридова поняла, что любит своего партнера. Она назвала его прекрасным отцом, но вскоре у него появились другие женщины, что повлекло за собой разрыв.После расставания Алена Свиридова не стала строить препятствий в общении сына с отцом.