Денис Шведов о воспитании детей: «До сих пор учусь быть отцом»





Старшей наследнице знаменитости Мире 4 года, а младшему мальчику Ивану исполнилось 2. В период карантина родные Дениса Шведова переехали на дачу, где много времени проводят на свежем воздухе. В это время артист учит своих детей заботиться о дикой природе, в том числе, подкармливать птиц. Как отметил родитель ребят, в плане запретов такие слова, как «нет» и «нельзя» они с женой Александрой Розовской произносят лишь тогда, когда что-то угрожает здоровью малышей. Звездная пара старается с помощью игры помогать дочери и сыну становится осознанными и укреплять связи между предметами.По словам актера, он с супругой учит наследников «чувствовать, слышать и включаться». При этом Шведов добавил, что все еще учится быть отцом для ребят. В режиме карантина они собирают пазлы, занимаются аппликацией, играют с наклейками.