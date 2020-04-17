К старту продаж в России готовится мощный и компактный смартфон Samsung Galaxy A41





На официальном портале Samsung для России открыта страница, посвященная Galaxy A41. Эксперты уверены, что в ближайшем будущем эта модель появится на местном рынке. Новинка оснащена 6,1-дюймовым экраном, а для российского рынка она предусмотрена в варианте с 4/64 Гб памяти без защиты от воды. При этом в японской версии эту функция имеется. На выбор покупателей окажутся предложены три цветовых исполнения, а именно, белый, красный и черный. На данный момент информация о стоимости гаджета не раскрывается.Смартфон Galaxy A41 оснащен Full HD и скрытым под экраном дактилоскопическим сканером, а также тройной основной камерой на 48 Мп, портом USB Type-C и модулем NFC, а восьмиядерный чипсет остается неназванным.