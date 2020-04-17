Агата Муцениеце о главных страха при разводе с Павлом Прилучным: "Боюсь остаться одной и быть любовницей"





Актриса театра и кино Агата Муцениеце на своём YouTube-канале запустила шоу «Честный развод», концепция которого состоит в общении с девушками, которые пережили бракоразводный процесс. Модель поделилась с фанатами своими главными страхами при разводе с Павлом Прилучным.Во втором выпуске нового диванного шоу Агата Муцениеце рассказала, что благодаря ярким примерам российских «разведенок» она попытается справиться со своими страхами. Артистка пригласила в программу телеведущую Айзу Анохину, которая поделилась опытом, когда разводилась с популярным рэпером Алексеем Долматовым, выступающим под псевдонимом Guf.Муцениеце разоткровенничалась и назвала свой главный страх: она боится остаться одинокой, но сразу вспомнила историю бизнесвумен Оксаны Самойловой, которая после ухода от рэпера Джигана осталась одна с четырьмя детьми и при этом держится уверенно.Еще модель боится стать любовницей, Муцениеце заявила, что отношения с женатым мужчиной у неё также вызывают страх.