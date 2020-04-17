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NASA: Над Арктикой рекордно истощился озоновый слой

Сотрудники NASA проанализировали данные со спутников и пришли к выводам, что над Арктикой рекордно истощился озоновый слой. В воскресенье, 12 марта, зафиксировали самый низкий уровень в 205 мерных единиц Добсона.
NASA: Над Арктикой рекордно истощился озоновый слой

По словам исследователей NASA, обычно они наблюдают озоновую «дыру» в первые два месяца осени в Антарктике. В свою очередь, для Арктики ученые применяли термин «истощение». Например, весной уровень озона над Антарктидой снижается до 120 единиц, а в Арктике – иногда опускаются и до 240 единиц Добсона. Такие низкие показатели в верхних слоях атмосферы в последний раз были зафиксированы в 2011 году.

Как отметил Пол Ньюман, который является главным специалистом по наукам о Земле, арктический озон, как в текущем году, фиксируют раз на десять лет. Ученые считают, что мартовское истощение в Арктике возникло из-за «волновых» событий, которые начались разворачиваться еще в декабре 2019 года. При повышенном температурном режиме формируются полярные стратосферные облака, которые выделяют хлор. Это вещество провоцирует озоноразрушающие реакции и истощение этого слоя.

Пол Ньюман признался, что научный мир не знает, из-за чего ослабла динамика волн в текущем году. Однако он подчеркнул, что положительное влияние на арктические ресурсы озона оказал Монреальский протокол, согласно которому запретили выбросы хлорфторуглеродов. В противном случае показатели истощения весной 2020 года были бы намного больше.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:03

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