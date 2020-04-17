Более трети жителей России не будут отмечать Пасху из-за пандемии коронавируса





Результаты ВЦИОМ 2020 года разительно отличаются от статистических показателей предыдущих 10 лет. Согласно официальным данным, 34% россиян заявили, что не будут праздновать Воскресение Христово, что в три раза больше, чем во время мониторинга 2018–2019 годов. Кроме того, каждый пятый респондент сообщил о своем намерении не выходить из дома и не посещать церкви.Несмотря на то, что для жителей России Пасха является первым по важности среди всех христианских праздников, 84% верующих мужчин и женщин поддерживают рекомендации властей ограничить посещение храмов из-за пандемии коронавируса. В то же время большинство опрошенных планирует отмечать Воскресение Христово в кругу своих семей, не выходя из квартир. 44% россиян будут готовить пасхальные блюда, не освящая их в церквях.Однако, согласно результатам опроса, 3% респондентов, несмотря на опасность заражения вирусом, убеждены в необходимости посетить храм, а 4% намерены поехать на кладбище.