АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Развитие VR и «нашествие» роботов: Как изменятся технологии после завершения пандемии…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Более трети жителей России не будут отмечать Пасху из-за пандемии коронавируса

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проверили социальный опрос среди жителей Российской Федерации на тему предстоящего христианского празднования. Как выяснилось, более трети респондентов не планируют отмечать Пасху из-за пандемии коронавируса.
Более трети жителей России не будут отмечать Пасху из-за пандемии коронавируса

Результаты ВЦИОМ 2020 года разительно отличаются от статистических показателей предыдущих 10 лет. Согласно официальным данным, 34% россиян заявили, что не будут праздновать Воскресение Христово, что в три раза больше, чем во время мониторинга 2018–2019 годов. Кроме того, каждый пятый респондент сообщил о своем намерении не выходить из дома и не посещать церкви.

Несмотря на то, что для жителей России Пасха является первым по важности среди всех христианских праздников, 84% верующих мужчин и женщин поддерживают рекомендации властей ограничить посещение храмов из-за пандемии коронавируса. В то же время большинство опрошенных планирует отмечать Воскресение Христово в кругу своих семей, не выходя из квартир. 44% россиян будут готовить пасхальные блюда, не освящая их в церквях.

Однако, согласно результатам опроса, 3% респондентов, несмотря на опасность заражения вирусом, убеждены в необходимости посетить храм, а 4% намерены поехать на кладбище.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 20:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Нет особой разницы – обе певицы»: Ксения Собчак сравнила Аллу Пугачеву и «условную»…
Американские ученые установили механизм сохранения жизнеспособности и размножения ротавируса в организме…
Более трети жителей России не будут отмечать Пасху из-за пандемии…
Алена Свиридова рассказала, как едва не сделала…
Минздрав рассказал о переподготовке медиков для борьбы с…
К старту продаж в России готовится мощный и компактный смартфон Samsung Galaxy…
Агата Муцениеце о главных страха при разводе с Павлом Прилучным: "Боюсь остаться одной и быть…
Составлен рейтинг лучших игр для прохождения во время…
США рассказали, почему покупают космические двигатели у…
NASA: Над Арктикой рекордно истощился озоновый…
Ученые обнаружили связь между цветом глаз и здоровьем…
Денис Шведов о воспитании детей: «До сих пор учусь быть…
Первыми камеры на 192 Мп могут получить смартфоны от Realme и…
«Программируемая гибель клеток»: Ученые разработали новый метод для эффективного лечения рака…
Алеся Кафельникова трогательно поздравила брата с…
Владимир Путин: «Россия обязательно победит пандемию…
Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, когда врачи выпишут больную Надежду…
Учёные назвали причиной тяжелых форм COVID-19 гиперактивность иммунных…
«Союзмультфильм»: Мама Дяди Федора поддержала «подушечный»…
В Мосгордуме перечислили документы для похода в магазин во время…
75 лет назад советская подводная лодка Л-3 потопила транспортный корабль «Гойю» с 7000 пассажиров на…
Православные верующие отмечают Страстную субботу: Традиции праздника и что нельзя делать в этот…
Юлия Снигирь перестала скрывать лицо сына Федора от Евгения…
Детей Татьяны Булановой не пускают к ней в больницу из-за…
Опубликованы шпионские снимки прототипа седана G80 от…
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев назвал опасность частой дезинфекции квартиры с…
Галкин раскритиковал Собчак за высказывание о челленджах: "Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на…
Появилась информация о греческом гиперкаре Spyros Panapoulos…
Просмотреть все новости