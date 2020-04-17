Более трети жителей России не будут отмечать Пасху из-за пандемии коронавируса
Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проверили социальный опрос среди жителей Российской Федерации на тему предстоящего христианского празднования. Как выяснилось, более трети респондентов не планируют отмечать Пасху из-за пандемии коронавируса.
Результаты ВЦИОМ 2020 года разительно отличаются от статистических показателей предыдущих 10 лет. Согласно официальным данным, 34% россиян заявили, что не будут праздновать Воскресение Христово, что в три раза больше, чем во время мониторинга 2018–2019 годов. Кроме того, каждый пятый респондент сообщил о своем намерении не выходить из дома и не посещать церкви.
Несмотря на то, что для жителей России Пасха является первым по важности среди всех христианских праздников, 84% верующих мужчин и женщин поддерживают рекомендации властей ограничить посещение храмов из-за пандемии коронавируса. В то же время большинство опрошенных планирует отмечать Воскресение Христово в кругу своих семей, не выходя из квартир. 44% россиян будут готовить пасхальные блюда, не освящая их в церквях.
Однако, согласно результатам опроса, 3% респондентов, несмотря на опасность заражения вирусом, убеждены в необходимости посетить храм, а 4% намерены поехать на кладбище.
Результаты ВЦИОМ 2020 года разительно отличаются от статистических показателей предыдущих 10 лет. Согласно официальным данным, 34% россиян заявили, что не будут праздновать Воскресение Христово, что в три раза больше, чем во время мониторинга 2018–2019 годов. Кроме того, каждый пятый респондент сообщил о своем намерении не выходить из дома и не посещать церкви.
Несмотря на то, что для жителей России Пасха является первым по важности среди всех христианских праздников, 84% верующих мужчин и женщин поддерживают рекомендации властей ограничить посещение храмов из-за пандемии коронавируса. В то же время большинство опрошенных планирует отмечать Воскресение Христово в кругу своих семей, не выходя из квартир. 44% россиян будут готовить пасхальные блюда, не освящая их в церквях.
Однако, согласно результатам опроса, 3% респондентов, несмотря на опасность заражения вирусом, убеждены в необходимости посетить храм, а 4% намерены поехать на кладбище.
Общество / Главные новости
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 20:24