Минздрав рассказал о переподготовке медиков для борьбы с коронавирусом





Мурашко отмечает, что за последние 2 месяца фактически была проведена переподготовка медиков разнообразными методами: дистанционными и очными, в тех случаях, когда это было возможно. Таким образом больше 1 миллиона работников медицинской сферы теперь обучены для борьбы с коронавирусной инфекцией. На текущий момент в общей сумме в стационарах и амбулаторных условиях медицинскую помощь пациентам, у которых диагностирован коронавирус нового типа, оказывают более 150 тысяч медработников. Вдобавок ко всему прочему глава Минздрава акцентировал внимание на том, что Иркутская и Владимирская области, Удмуртия, Коми и Забайкалье обязаны действовать активнее во время борьбы с COVID-19.Стоит отметить, что недавно президент России Владимир Путин дал распоряжение привлекать к оказанию медицинской помощи пациентам с новым заболеванием студентов медвузов, ординаторов, аспирантов, преподавателей, сотрудников научных организаций и врачей других специальностей.