Минздрав рассказал о переподготовке медиков для борьбы с коронавирусом
Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным поделился информацией, что более 1 млн работников медицинской сферы в России прошли переподготовку для лечения пациентов с коронавирусом. Из этого числа около 150 тыс. уже оказывают помощь пациентам.
Мурашко отмечает, что за последние 2 месяца фактически была проведена переподготовка медиков разнообразными методами: дистанционными и очными, в тех случаях, когда это было возможно. Таким образом больше 1 миллиона работников медицинской сферы теперь обучены для борьбы с коронавирусной инфекцией. На текущий момент в общей сумме в стационарах и амбулаторных условиях медицинскую помощь пациентам, у которых диагностирован коронавирус нового типа, оказывают более 150 тысяч медработников. Вдобавок ко всему прочему глава Минздрава акцентировал внимание на том, что Иркутская и Владимирская области, Удмуртия, Коми и Забайкалье обязаны действовать активнее во время борьбы с COVID-19.
Стоит отметить, что недавно президент России Владимир Путин дал распоряжение привлекать к оказанию медицинской помощи пациентам с новым заболеванием студентов медвузов, ординаторов, аспирантов, преподавателей, сотрудников научных организаций и врачей других специальностей.
Мурашко отмечает, что за последние 2 месяца фактически была проведена переподготовка медиков разнообразными методами: дистанционными и очными, в тех случаях, когда это было возможно. Таким образом больше 1 миллиона работников медицинской сферы теперь обучены для борьбы с коронавирусной инфекцией. На текущий момент в общей сумме в стационарах и амбулаторных условиях медицинскую помощь пациентам, у которых диагностирован коронавирус нового типа, оказывают более 150 тысяч медработников. Вдобавок ко всему прочему глава Минздрава акцентировал внимание на том, что Иркутская и Владимирская области, Удмуртия, Коми и Забайкалье обязаны действовать активнее во время борьбы с COVID-19.
Стоит отметить, что недавно президент России Владимир Путин дал распоряжение привлекать к оказанию медицинской помощи пациентам с новым заболеванием студентов медвузов, ординаторов, аспирантов, преподавателей, сотрудников научных организаций и врачей других специальностей.
Наука
Добавил: Гусев Аркадий Сегодня, 20:18