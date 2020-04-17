США рассказали, почему покупают космические двигатели у России





По завершению холодной войны ракеты семейства Atlas используют российские космические двигатели РД-180. Строительством ракетоносителей в Штатах занимается корпорация ULA (United Launch Alliance) – подрядчик NASA. Глава компании недавно написал в своем аккаунте Twitter, что руководство США после окончания холодной войны попросило предприятие закупать двигатели для ракет у Советского Союза. Подобное решение было принято, чтобы не допустить сотрудничества СССР с Северной Кореей и Ираном.В итоге план Вашингтона сработал. Однако он не только позволил исключить утечку ученых из Союза, но и улучшил отношения двух сверхдержав, поэтому правительство Штатов приняло правильное и обдуманное решение. Стоит отметить, ранее Илон Маск посетовал, что американское космическое предприятие использует отечественные двигатели, но филантроп признал – конструкция РД-180 просто великолепна.