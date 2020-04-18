Яна Рудковская сравнила проведение карантина с жизнью на Мальдивах

Как сказала супруга Евгения Плющенко, раньше она не спала по 12 часов в день, как делает это на самоизоляции. Яна Рудковская пропускает завтрак, но это ее не беспокоит. Также она добавила, что дни в таком режиме проходят очень быстро, хотя ночной отдых дома намного лучше, чем на Мальдивах. Тем не менее знаменитость успевает заниматься многими делами. Она изучает английский язык, выгуливает собак, тренируется, снимает видео для блога, читает книги и проводит время с семьей.Поклонники телеведущей похвалили ее за работоспособность и рассказали о своих домашних заботах. Присутствовали и комплименты в сторону звезды. Кроме этого, в период карантина Рудковская «варит ведрами суп» и играет в игру под названием «Баба Яга».