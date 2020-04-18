АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Развитие VR и «нашествие» роботов: Как изменятся технологии после завершения пандемии…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Яна Рудковская сравнила проведение карантина с жизнью на Мальдивах

Яна Рудковская поделилась с поклонниками в Instagram впечатлениями о проведении карантина, сравнив его с жизнью на Мальдивах. По словам музыкального продюсера, она отлично отдыхает.
Яна Рудковская сравнила проведение карантина с жизнью на Мальдивах

Как сказала супруга Евгения Плющенко, раньше она не спала по 12 часов в день, как делает это на самоизоляции. Яна Рудковская пропускает завтрак, но это ее не беспокоит. Также она добавила, что дни в таком режиме проходят очень быстро, хотя ночной отдых дома намного лучше, чем на Мальдивах. Тем не менее знаменитость успевает заниматься многими делами. Она изучает английский язык, выгуливает собак, тренируется, снимает видео для блога, читает книги и проводит время с семьей.

Поклонники телеведущей похвалили ее за работоспособность и рассказали о своих домашних заботах. Присутствовали и комплименты в сторону звезды. Кроме этого, в период карантина Рудковская «варит ведрами суп» и играет в игру под названием «Баба Яга».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская сравнила проведение карантина с жизнью на…
Эмили Ратаковски порадовала поклонников снимком топлес во время…
Россияне смогут увидеть схождение «Благодатного огня» вопреки…
Ford Mustang назван самым продаваемым в мире…
Оксана Акиньшина призналась, что измучилась находиться с детьми на…
«Нет особой разницы – обе певицы»: Ксения Собчак сравнила Аллу Пугачеву и «условную»…
Американские ученые установили механизм сохранения жизнеспособности и размножения ротавируса в организме…
Более трети жителей России не будут отмечать Пасху из-за пандемии…
Алена Свиридова рассказала, как едва не сделала…
Минздрав рассказал о переподготовке медиков для борьбы с…
К старту продаж в России готовится мощный и компактный смартфон Samsung Galaxy…
Агата Муцениеце о главных страха при разводе с Павлом Прилучным: "Боюсь остаться одной и быть…
Составлен рейтинг лучших игр для прохождения во время…
США рассказали, почему покупают космические двигатели у…
NASA: Над Арктикой рекордно истощился озоновый…
Ученые обнаружили связь между цветом глаз и здоровьем…
Денис Шведов о воспитании детей: «До сих пор учусь быть…
Первыми камеры на 192 Мп могут получить смартфоны от Realme и…
«Программируемая гибель клеток»: Ученые разработали новый метод для эффективного лечения рака…
Алеся Кафельникова трогательно поздравила брата с…
Владимир Путин: «Россия обязательно победит пандемию…
Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, когда врачи выпишут больную Надежду…
Учёные назвали причиной тяжелых форм COVID-19 гиперактивность иммунных…
«Союзмультфильм»: Мама Дяди Федора поддержала «подушечный»…
В Мосгордуме перечислили документы для похода в магазин во время…
75 лет назад советская подводная лодка Л-3 потопила транспортный корабль «Гойю» с 7000 пассажиров на…
Православные верующие отмечают Страстную субботу: Традиции праздника и что нельзя делать в этот…
Юлия Снигирь перестала скрывать лицо сына Федора от Евгения…
Просмотреть все новости