Первыми камеры на 192 Мп могут получить смартфоны от Realme и Oppo





Realme и Oppo выпускают смартфоны с одинаковым пользовательским интерфейсом камеры. Скриншот подтвердил, что в своем разрешении она имеет размер около 36 Мб, а объектив оснащен диафрагмой F/1,7. Таким образом источники подтвердили, что в ближайшее время следует ждать анонса смартфона, оснащенного 192-мегапиксельным датчиком. При этом эксперты сходятся во мнении, что аппарат не будет оснащен флагманским процессором, в том числе платформы от Snapdragon, а именно 670, 675, 710 и 765/765G.На опубликованном снимке раскрыты свойства фотографии, сделанной на камеру нового смартфона. В частности, он может получить двойную подэкранную селфи-камеру.