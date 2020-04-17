Первыми камеры на 192 Мп могут получить смартфоны от Realme и Oppo
Информатор из Индии Судханшу Амбхоре предположил, что первыми производителями смартфонов с камерами на 192 Мп станут Realme и Oppo. Источник опубликовал скриншот, который подтверждает разрешение 16 000 х 12 000 точек.
Realme и Oppo выпускают смартфоны с одинаковым пользовательским интерфейсом камеры. Скриншот подтвердил, что в своем разрешении она имеет размер около 36 Мб, а объектив оснащен диафрагмой F/1,7. Таким образом источники подтвердили, что в ближайшее время следует ждать анонса смартфона, оснащенного 192-мегапиксельным датчиком. При этом эксперты сходятся во мнении, что аппарат не будет оснащен флагманским процессором, в том числе платформы от Snapdragon, а именно 670, 675, 710 и 765/765G.
На опубликованном снимке раскрыты свойства фотографии, сделанной на камеру нового смартфона. В частности, он может получить двойную подэкранную селфи-камеру.
Realme и Oppo выпускают смартфоны с одинаковым пользовательским интерфейсом камеры. Скриншот подтвердил, что в своем разрешении она имеет размер около 36 Мб, а объектив оснащен диафрагмой F/1,7. Таким образом источники подтвердили, что в ближайшее время следует ждать анонса смартфона, оснащенного 192-мегапиксельным датчиком. При этом эксперты сходятся во мнении, что аппарат не будет оснащен флагманским процессором, в том числе платформы от Snapdragon, а именно 670, 675, 710 и 765/765G.
На опубликованном снимке раскрыты свойства фотографии, сделанной на камеру нового смартфона. В частности, он может получить двойную подэкранную селфи-камеру.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:55