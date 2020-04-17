Владимир Путин: «Россия обязательно победит пандемию коронавируса»





Глава РФ убежден, что страна пройдет этот сложный этап, но основной целью должно стать повышение эффективности системы здравоохранения. По словам Владимира Путина, ведутся работы по созданию федерального дополнительного резерва лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и медоборудования. Поэтому Владимир Путин обратился к губернаторам с просьбой отладить механизмы доставки предметов первой необходимости в регионы, в которых сложилась непростая ситуация с коронавирусом.Российский президент объявил, что медицинский персонал с текущего месяца будет получать федеральные надбавки к заработной плате. Кроме этого, кабмином были выделены свыше 36 миллиардов рублей, которые будут направлены на дооснащение коечного фонда и закупку необходимого оборудования.