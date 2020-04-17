«Программируемая гибель клеток»: Ученые разработали новый метод для эффективного лечения рака печени
Российские ученые из института науки и технологий Сколково в Москве разработали новый метод для лечения рака печени. Чтобы повысить эффективность химиотерапии, исследователям удалось отключить так называемую программируемую гибель клеток – апоптоз.
Как известно, лечение онкологии является особо агрессивным и сильнодействующим. Химиотерапия, применяющееся при гепатоцеллюлярной карциноме, убивает не только злокачественные клетки печени, но и здоровые. Аспирантка указанного института Доминик Лебоф объяснила, в чем заключается новая разработка: «Наш подход – это блокировка механизма «программируемой гибели». Как только мы отключаем апоптоз, клетки становятся более чувствительными к препаратам».
Благодаря данному методу организм человека будет лучше реагировать на лечение, его шансы на выздоровление значительно возрастут. Кроме того, ученые убеждены, что ключевой принцип «отключения» дегенеративного процесса гепатоцитов является универсальным. Уже в ближайшем будущем научные сотрудники намерены помочь тысячам болеющих людей, используя аналогичные способы повышения эффективности химиотерапии при разных видах онкологических заболеваний.
Как известно, лечение онкологии является особо агрессивным и сильнодействующим. Химиотерапия, применяющееся при гепатоцеллюлярной карциноме, убивает не только злокачественные клетки печени, но и здоровые. Аспирантка указанного института Доминик Лебоф объяснила, в чем заключается новая разработка: «Наш подход – это блокировка механизма «программируемой гибели». Как только мы отключаем апоптоз, клетки становятся более чувствительными к препаратам».
Благодаря данному методу организм человека будет лучше реагировать на лечение, его шансы на выздоровление значительно возрастут. Кроме того, ученые убеждены, что ключевой принцип «отключения» дегенеративного процесса гепатоцитов является универсальным. Уже в ближайшем будущем научные сотрудники намерены помочь тысячам болеющих людей, используя аналогичные способы повышения эффективности химиотерапии при разных видах онкологических заболеваний.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:50