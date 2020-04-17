Алеся Кафельникова трогательно поздравила брата с 10-летием
Алеся Кафельникова трогательно поздравила младшего брата с днем рождения, опубликовав совместное фото в своём Instagram-аккаунте. 17 апреля Евгению Кафельникову исполнилось 10 лет.
21-летняя Алеся Кафельникова впервые показала Евгения Кафельникова-младшего, который пошёл по стопам отца, он тоже занимается теннисом. Модель сопроводила опубликованное фото поздравительным постом, в котором рассказала, как любит брата. Знаменитость пожелала родному человеку исполнения всего задуманного, отметив, что всегда будет поддерживать его в любых начинаниях.
Кафельникова сообщила, что брат – её гордость, он добился определенных спортивных успехов в российском теннисе и уже сейчас один из лучших в своей возрастной категории. Также артистка поделилась с фанатами, что Евгений-младший – её опора и поддержка, он смелый, искренний и лучший.
Фолловеры с удивлением восприняли данную информацию, отметив, что раньше не слышали, что у модели есть брат. Они поздравили с днем рождения Евгения Кафельникова-младшего и порадовались, что он настоящий мужчина, который стоит горой за свою сестру.
21-летняя Алеся Кафельникова впервые показала Евгения Кафельникова-младшего, который пошёл по стопам отца, он тоже занимается теннисом. Модель сопроводила опубликованное фото поздравительным постом, в котором рассказала, как любит брата. Знаменитость пожелала родному человеку исполнения всего задуманного, отметив, что всегда будет поддерживать его в любых начинаниях.
Кафельникова сообщила, что брат – её гордость, он добился определенных спортивных успехов в российском теннисе и уже сейчас один из лучших в своей возрастной категории. Также артистка поделилась с фанатами, что Евгений-младший – её опора и поддержка, он смелый, искренний и лучший.
Фолловеры с удивлением восприняли данную информацию, отметив, что раньше не слышали, что у модели есть брат. Они поздравили с днем рождения Евгения Кафельникова-младшего и порадовались, что он настоящий мужчина, который стоит горой за свою сестру.