Алеся Кафельникова трогательно поздравила брата с 10-летием

21-летняя Алеся Кафельникова впервые показала Евгения Кафельникова-младшего, который пошёл по стопам отца, он тоже занимается теннисом. Модель сопроводила опубликованное фото поздравительным постом, в котором рассказала, как любит брата. Знаменитость пожелала родному человеку исполнения всего задуманного, отметив, что всегда будет поддерживать его в любых начинаниях.Кафельникова сообщила, что брат – её гордость, он добился определенных спортивных успехов в российском теннисе и уже сейчас один из лучших в своей возрастной категории. Также артистка поделилась с фанатами, что Евгений-младший – её опора и поддержка, он смелый, искренний и лучший.Фолловеры с удивлением восприняли данную информацию, отметив, что раньше не слышали, что у модели есть брат. Они поздравили с днем рождения Евгения Кафельникова-младшего и порадовались, что он настоящий мужчина, который стоит горой за свою сестру.