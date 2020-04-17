Учёные назвали причиной тяжелых форм COVID-19 гиперактивность иммунных клеток





Ученые сообщили, что еще в 2004 году была установлена способность нейтрофилов бороться с инфекциями путем выработки «экстраклеточных ловушек». Они являются набором большого количества молекул белков и нитей ДНК, способных объединяться с вирусами и бактериями, уничтожая их. Исследователи из института Файнстина в Хемпстеде установили первые показатели способствования «экстраклеточными ловушками» возникновению повреждений ткани легких. Они изучили части легочной ткани троих человек, скончавшихся от коронавируса. В исследовательских образцах специалисты обнаружили большое количество нейтрофилов, присутствовавших также на тканях тел людей, умерших от гриппа и заражения крови.Теория ученых подтверждается и обнаружением медиками в кровеносной системе пациентов с коронавирусом тромбов и других сгустков крови, содержащих следы нейтрофилов. Похожая ситуация наблюдается при определенных формах рака и сепсиса, подавлением которых занимаются эти иммунные клетки.