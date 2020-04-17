В Мосгордуме перечислили документы для похода в магазин во время карантина





Как отметил представитель ведомства, пока что москвичи могут не оформлять электронный пропуск для посещения ближайшей аптеки или магазина. При этом важно иметь при себе документ, подтверждающий тот факт, что человек проживает в том микрорайоне, где он находится. В случае с местом прописки, здесь понадобится паспорт, однако если гражданин соблюдает карантин по другому адресу, он должен носить с собой документальное подтверждение.По словам специалиста Мосгордумы, для похода в магазин можно иметь при себе даже арендный договор квартиры. Если же житель города проживает в период самоизоляции у родственника или друга, он должен иметь на руках расписку от собственника места жительства. Если человека остановили, а у него с собой нет соответствующего документа, он может показать его позже «группе разбора».