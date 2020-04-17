Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, когда врачи выпишут больную Надежду Бабкину

Надежда Бабкина была госпитализирована с двусторонней пневмонией, а до сих пор она числится тяжелобольной и нуждается в аппарате ИВЛ. Гипертония и дефицит щитовидной железы ухудшают ситуацию. Экстрасенс Дарья Миронова отметила, что постепенно певица придет в себя, а в ближайшие две недели она восстановится и будет стремиться к выздоровлению. Через месяц уже состоится выписка, которую прогнозирует ясновидящая, а после этого Надежда Бабкина сразу приступит к творчеству. Звезда “Битвы экстрасенсов” считает, что певица еще даст концерты в этом году и примет участие в телевизионных проектах.При этом Дарья Миронова предостерегла Надежду Бабкину, чтобы она держалась подальше от воды. Самым рискованным месяцем в этом году для нее станет сентябрь, когда стоит отказаться от путешествий.